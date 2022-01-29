«Ходил с оружием по жилым кварталам». ГБР ищет людей, которые видели нацгвардейца Рябчука после стрельбы на «Южмаше»

Государственное бюро расследований ищет свидетелей и очевидцев, которые видели нацгвардейца Артемия Рябчука, устроившего на заводе «Южмаш» в Днепре стрельбу и убившего пятерых человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
«Следствие установило, что подозреваемый после побега с места происшествия с боевым оружием ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области, в жилые кварталы», — заявили в бюро.
Бюро просит граждан, видевших в этот период Рябчука, связаться по телефону 0800-350-353 (дежурная часть управления ГБР в Полтаве).
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний военный Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Позже в СМИ появились видео допроса и задержания Рябчука. На записях он рассказал о хронологии своего преступления.
- Артемию Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние. Следователи изучают несколько версий, в том числе неуставные отношения.
- Из-за этого инцидента командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.
- 28 января Кировский районный суд Днепра отправил Рябчука под стражу на 60 суток.