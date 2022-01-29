«Ходил с оружием по жилым кварталам». ГБР ищет людей, которые видели нацгвардейца Рябчука после стрельбы на «Южмаше»

Государственное бюро расследований ищет свидетелей и очевидцев, которые видели нацгвардейца Артемия Рябчука, устроившего на заводе «Южмаш» в Днепре стрельбу и убившего пятерых человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

«Следствие установило, что подозреваемый после побега с места происшествия с боевым оружием ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области, в жилые кварталы», — заявили в бюро.

Бюро просит граждан, видевших в этот период Рябчука, связаться по телефону 0800-350-353 (дежурная часть управления ГБР в Полтаве).