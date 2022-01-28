Розстріл військових у Дніпрі: ДБР обшукує частину, де служив нацгвардієць Рябчук

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у військовій частині, де проходив службу нацгвардієць Артем Рябчук, який вранці 27 січня розстріляв пʼятьох людей на заводі «Південмаш» у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Правоохоронці перевіряють обставини, які могли стати передумовами чи причиною злочину.

«Працівники Бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом та роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідно для всебічного та повного розслідування цього кримінального провадження», — пояснили в ДБР.