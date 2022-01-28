Расстрел военных в Днепре: ГБР обыскивает часть, где служил нацгвардеец Рябчук

Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части, где проходил службу нацгвардиец Артем Рябчук, который утром 27 января расстрелял пять человек на заводе «Южмаш» в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Правоохранители проверяют обстоятельства, которые моглистать предпосылками или причиной преступления.
«Сотрудники Бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом и работе психологов соответствующего подразделени. Это необходимо для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства», — пояснили в ГБР.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний служащий Нацгвардии Артем Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Позднее в СМИ появились видео допроса и задержания Рябчука. На записях он рассказал хронологию своего преступления.
- Артему Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние. Следователи изучают несколько версий, в том числе неуставные отношения.
- Из-за этого инцидента командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.