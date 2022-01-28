Расстрел военных в Днепре: ГБР обыскивает часть, где служил нацгвардеец Рябчук

Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части, где проходил службу нацгвардиец Артем Рябчук, который утром 27 января расстрелял пять человек на заводе «Южмаш» в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители проверяют обстоятельства, которые моглистать предпосылками или причиной преступления.

«Сотрудники Бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом и работе психологов соответствующего подразделени. Это необходимо для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства», — пояснили в ГБР.