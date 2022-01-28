Президент Казахстану Токаєв замінив Назарбаєва на посаді глави провладної партії. Він заявив про прорахунки першого лідера

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на позачерговому зʼїзді провладної партії «Нур Отан» був обраний її головою, замінивши на посаді Нурсултана Назарбаєва — першого президента країни.

Про це повідомляє Оrda.

Виступаючи на зʼїзді, Токаєв заявив, що буде «гарантом відкритої і чесної політичної конкуренції», а тому він може піти з нової посади вже наприкінці року. Також він додав, що президенту потрібно дистанціюватися від партій та рухів.

«Рівновіддалений статус голови держави потрібно остаточно закріпити у великому пакеті політичних реформ», — сказав Токаєв.

Крім цього, він виступив зі стриманою критикою Назарбаєва, заявивши, що той здійснив прорахунки за час свого правління. Токаєв сказав, що прорахунки будуть уроками майбутнім президентам, але закликав віддати належне історичним заслугам Назарбаєва.