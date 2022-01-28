Президент Казахстана Токаев заменил Назарбаева на посту главы провластной партии. Он заявил о просчетах первого лидера

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде провластной партии «Нур Отан» был избран ее главой, заменив на посту Нурсултана Назарбаева — первого президента страны.

Об этом сообщает Оrda.

Выступая на съезде, Токаев заявил, что будет «служить гарантом открытой и честной политической конкуренции», а потому он может уйти с новой должности уже в конце года. Также он добавил, что президенту нужно дистанцироваться от партий и движений.

«Равноудаленный статус главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ», — сказал Токаев.

Помимо этого, он выступил с осторожной критикой Назарбаева, заявив, что тот совершил просчеты за время своего правления. Токаев сказал, что просчеты будут служить уроками будущим президентам, но призвал отдать должное историческим заслугам Назарбаева.