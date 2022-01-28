Українські військові під Львовом стріляли із переданих Британією гранатометів NLAW (відео)

Українські військові на полігоні у Львівській області провели стрільби з протитанкових гранатометів NLAW, які передала Україні Велика Британія.
Відео стрільб показало інформагентство Міноборони АрміяINFORM.
З NLAW по цілях стріляли 40 військових — майбутніх інструкторів. На полігоні на рубежах від 300 до 600 метрів як мішені встановили бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки і транспортери МТ-ЛБ. Вогонь по них вівся з вікон будинку, з окопу і з бойової машини. Усі цілі успішно вражені.
Після стрільби інструктори розʼїдуться по підрозділах, щоб підготувати нових спеціалістів. На наступному тижні спеціальність оператора ПТРК NLAW отримуватимуть ще 20 людей.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin (уже прибула третя партія). Британія передала гранатомети NLAW, а країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.
- Чехія обіцяє артилерійські снаряди, а Канада — інструкторів і обладнання, яке допоможе протистояти кібератакам.
- Німеччина офіційно відмовляється постачати озброєння Україні для оборони. Берлін не хоче конфлікту з Росією. Поки Німеччина пообіцяла Україні мобільний польовий шпиталь Role-2 і 5 тисяч військових шоломів.