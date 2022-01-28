Украинские военные под Львовом стреляли из переданных Британией гранатометов NLAW (видео)

Украинские военные на полигоне во Львовской области провели стрельбы из противотанковых гранатометов NLAW, которые Украине передала Великобритания.

Видео стрельб показало информагентство Минобороны АрміяINFORM.

Из NLAW по целям стреляли 40 военных — будущих инструкторов. На полигоне на рубежах от 300 до 600 метров в качестве мишеней установили боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и транспортеры МТ-ЛБ. Огонь по ним велся из окнон дома, из окопа и из боевой машины. Все цели успешно поражены.

После стрельб инструкторы разъедутся по подразделениям, чтобы подготовить новых специалистов. На следующей неделе специальность оператора ПТРК NLAW будут получать еще 20 человек.