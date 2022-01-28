Міністр оборони Резніков застеріг Німеччину від відновлення НДР через її позицію щодо Росії

Міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді застеріг Берлін від відновлення НДР, якщо він не почне займати чітку позицію у протидії агресії Росії.
Резніков нагадав про вимоги Росії щодо нерозширення НАТО і заяви офіційних осіб РФ, які висловлювалися за повернення Альянсу в межі 1997 року, коли у його складі не було Литви, Латвії, Естонії, Болгарії, Румунії, Словаччини, Чехії, Угорщини та інших країн.
Міністр зазначив, що мета Кремля — не лише знищення держави Україна, а й розвал НАТО.
«Якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російській агресії, то федеральному уряду доведеться розбиратися не із проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки [...]. Відновлення НДР — це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені. Росія вже офіційно висунула вимоги щодо демонтажу НАТО у 14 країнах», — сказав Резніков, додавши, що не вважає таку можливість перебільшенням.
Також він нагадав про нечітку позицію Берліну щодо «Північного потоку — 2», який також може вдарити по державності Німеччини у майбутньому, і нещодавні заяви віцеадмірала Шенбаха, які коштували йому посади.
- Німеччина офіційно відмовляється постачати озброєння Україні для оборони, на відміну від США, Британії, країн Балтії та інших союзників. Берлін не хоче конфлікту з Росією, про що відкрито заявила голова Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.
- Поки Німеччина пообіцяла Україні мобільний польовий шпиталь Role-2 і 5 тисяч військових шоломів. Така допомога в українців у соцмережах викликає сміх і роздратування.