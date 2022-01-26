МОЗ України зареєстрував таблетки від Merck для лікування коронавірусу

«Ми почали готуватися до чергової хвилі ковіду завчасно. Тому ще минулого року розпочали перемовини щодо закупівлі 300 тисяч курсів препарату «Молнупіравір». Нині МОЗ завершив реєстрацію препарату, тому очікуємо його постачання найближчим часом», — зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Міністерство охорони здоровʼя України зареєструвало для екстреного застосування таблетки «Молнупіравір» від американської компанії Merck . Їх використовують для лікування коронавірусу, у першу чергу, у групах ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого.

«Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат — це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

27 листопада стало відомо, що таблетки менш ефективні, ніж вважалося. Згідно з даними, представленими Merck, прийом таблеток під час клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30%, тоді як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації або смерті на 50%.