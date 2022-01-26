Минздрав Украины зарегистрировал таблетки от Merck для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало для экстренного применения таблетки «Молнупиравир» от американской компании Merck. Их используют для лечения коронавируса, в первую очередь, в группах риска, чтобы обезопасить больных от перехода с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.

Об этом Минздрав сообщил 26 января.

Украина уже заказала 300 тысяч курсов препарата, поставки ожидаются в ближайшее время.

«Мы начали готовиться к очередной волне ковида заранее. Поэтому еще в прошлом году начались переговоры о закупке 300 тысяч курсов препарата «Молнупиравир». Сейчас Минздрав завершил регистрацию препарата, поэтому ожидаем его поставки в ближайшее время», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.