Петро Порошенко закликав владу підписати символічний акт про обʼєднання

Пʼятий президент і нардеп Петро Порошенко, який підозрюється в держзраді, закликав чинну владу до обʼєднання.
Про це він заявив під час Київського безпекового форуму.
Порошенко закликав підписати символічний акт. Він сказав, що президент Володимир Зеленський йому не друг, але «інтереси держави вищі».
«Я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам треба підготувати та підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь у процесі об’єднання. Учора я сказав в ефірі, що Зеленський точно не мій друг. І ця дрібʼязковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об’єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос теж за об’єднання», — заявив Порошенко.
Він сказав, що опозиція і влада повинні мати спільну платформу, яка всіх обʼєднає, додавши, що якщо влада відмовиться, то обʼєднуватимуться демократичні опозиційні сили.
Із ким саме обʼєднається «Європейська солідарність» Порошенка — наразі не зрозуміло. На форумі нікого із представників партій «Слуга народу», «Батьківщина», ОПзЖ чи УДАР не було.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- У грудні Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. У кінці дня суддя переніс засідання з обрання запобіжного заходу.
- 19 січня суд відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання, але перед цим під судом відбулися сутички з поліцією.
- Порошенко та його прихильники вважають справу політичним переслідуванням опозиції.