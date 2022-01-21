Адвокати Петра Порошенка подали апеляцію на арешт його майна. Офіс генпрокурора — на запобіжний захід

Арешт майна й активів нардепа Петра Порошенка оскаржено в суді — апеляція запланована на 3 лютого.

Про це на брифінгу заявили його адвокати Ілля Новіков та Ігор Головань.

Адвокат Головань уточнив, що арешт оскаржено не лише захистом політика, але й юридичними особами, на майно яких накладено арешт і які нібито не мають стосунку до Порошенка.

Адвокат додав, що деякі юрособи ще не повідомлені про арешт майна, але коли їм стане відомо, вони теж подаватимуть апеляцію. Ідеться про активи, які займаються ретрансляцією телеканалів («5 канал» і «Прямий»).

Головань заявив, що в ухвалі суду немає інформації про те, чи може Порошенко користуватися арештованим майном, тому для політика в користуванні майном нічого не змінилося.