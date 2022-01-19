Справа Порошенка: в Європарламенті закликали Україну «покласти край» вибірковому правосуддю

У Європейському парламенті, коментуючи рішення Печерського райсуду Києва щодо пʼятого президента Петра Порошенка, закликали Україну покласти край вибірковому правосуддю.

Про це йдеться у заяві голови делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС — Україна Вітольда Ващиковського, яка опинилася у розпорядженні «Бабеля».

Там нагадали, що стратегічне партнерство між ЄС та Україною ґрунтується на спільних цінностях та прагненні підтримувати якнайвищий рівень міжнародних стандартів. «Тому ми очікуємо, що українська влада буде проводити всі провадження з дотриманням цих цінностей і стандартів, серед яких прозорість судових процедур, належний процес, незалежність і неупередженість судової влади. Україні необхідно покласти край тривалому замкненому колу вибіркового правосуддя, яке використовується проти її колишніх лідерів», — наполягають в ЄП.

Також в Європарламенті вважають, що ослаблення злагодженості та стійкості українського суспільства зіграє лише на руку тим, хто прагне послабити та підірвати його. «Ми щиро сподіваємося, що Україна зможе уникнути токсичної політичної поляризації та внутрішньополітичної боротьби, а також зможе зберегти свою єдність та вирішити протистояти будь-яким подальшим загрозам та гібридним атакам, спрямованим проти неї з боку путінської Росії», — пояснили євродепутати.