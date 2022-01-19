Дело Порошенко: в Европарламенте призвали Украину «положить конец» избирательному правосудию

В Европейском парламенте, комментируя решение Печерского райсуда Киева относительно пятого президента Петра Порошенко, призвали Украину положить конец избирательному правосудию.

Об этом говорится в заявлении председателя делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина Витольда Ващиковского, оказавшемся в распоряжении «Бабеля».

Там напомнили, что стратегическое партнерство между ЕС и Украиной основывается на общих ценностях и стремлении поддерживать высокий уровень международных стандартов. «Поэтому мы ожидаем, что украинские власти будут вести все дела с соблюдением этих ценностей и стандартов, среди которых прозрачность судебных процедур, надлежащий процесс, независимость и беспристрастность судебной власти. Украине необходимо положить конец продолжающемуся замкнутому кругу выборочного правосудия, которое используется против ее бывших лидеров», — настаивают в ЕП.

Также в Европарламенте считают, что ослабление слаженности и устойчивости украинского общества сыграет только на руку тем, кто стремится его подорвать. «Мы искренне надеемся, что Украина сможет избежать токсичной политической поляризации и внутриполитической борьбы, а также сможет сохранить свое единство и решительность противостоять каким-либо дальнейшим угрозам и гибридным атакам, направленным против нее со стороны путинской России», — объяснили евродепутаты.