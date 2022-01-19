«Не грайте з Порохом». Колона прихильників пʼятого президента йде до ОП

Колона прихильників пʼятого президента, нардепа Петра Порошенка рушила від столичного Печерського суду до Офісу президента.
Про це повідомляє кореспондент «Бабеля».
На мітинг біля ОП людей загітував керівник центрального штабу «Євросолідароності» Олександр Турчинов. До ОП йде колона з близько 3 тисяч людей, у «голові» якої великий банер з написом «Не грайте з Порохом». Люди в руках тримають багато плакатів із критикою президента Володимира Зеленського.
Колона йде мирно, сутичок із поліцією немає.
Кореспондент «Бабеля» повідомляє, що людей набагато більше, ніж було біля суду.
Раніше депутат від «ЄС» Олексій Гончаренко повідомляв, що правоохоронці посилили охорону ОП ще перед початком судового засідання.
Оновлення: Дійшовши до ОП, прихильники Порошенка вирішили не заходити на територію через встановлену святкову локацію.
- У середині грудня Порошенку підписали підозру в державній зраді через поставки вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу. У справі проходять також голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.
- Порошенку підозру не вручили, оскільки він виїхав із країни. 17 січня Порошенко прилетів до Києва з Варшави. Його з мітингом зустрічали прихильники, після чого він вирушив до Печерського суду Києва. У кінці дня суддя переніс засідання з обрання запобіжного заходу.
- 19 січня суд відпустив Порошенка під особисте зобовʼязання, але перед цим під судом відбулися сутички з поліцією.