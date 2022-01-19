«Не грайте з Порохом». Колона прихильників пʼятого президента йде до ОП

Колона прихильників пʼятого президента, нардепа Петра Порошенка рушила від столичного Печерського суду до Офісу президента.

Про це повідомляє кореспондент «Бабеля».

На мітинг біля ОП людей загітував керівник центрального штабу «Євросолідароності» Олександр Турчинов. До ОП йде колона з близько 3 тисяч людей, у «голові» якої великий банер з написом «Не грайте з Порохом». Люди в руках тримають багато плакатів із критикою президента Володимира Зеленського.

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Колона йде мирно, сутичок із поліцією немає.

Кореспондент «Бабеля» повідомляє, що людей набагато більше, ніж було біля суду.

Раніше депутат від «ЄС» Олексій Гончаренко повідомляв, що правоохоронці посилили охорону ОП ще перед початком судового засідання.

Оновлення: Дійшовши до ОП, прихильники Порошенка вирішили не заходити на територію через встановлену святкову локацію.

Стас Козлюк / Бабель