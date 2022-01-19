«Не играйте с Порохом». Колонна сторонников пятого президента идет к ОП

Колонна сторонников пятого президента, нардепа Петра Порошенко двинулась от столичного Печерского суда к Офису президента.
Об этом сообщает корреспондент «Бабеля».
На митинг возле ОП людей сагитировал руководитель центрального штаба «Евросолидароности» Александр Турчинов. К ОП идет колонна из около 3 тысяч человек, в голове которой большой баннер с надписью «Не играйте с Порохом». У людей в руках множество плакатов с критикой президента Владимира Зеленского.
Колонна идет мирно, стычек с полицией нет.
Корреспондент «Бабеля» сообщает, что людей намного больше, чем было возле суда.
Ранее депутат от ЕС Алексей Гончаренко сообщал, что правоохранители усилили охрану ОП еще перед началом судебного заседания.
Обновление: Дойдя до ОП сторонники Порошенко решили не заходить на территорию из-за установленной праздничной локации.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и разрешил организовать поставки с оккупированного Донбасса. По делу проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, поскольку он уехал из страны. 17 января Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. Его с митингом встречали сторонники, после чего он отправился в Печерский суд Киева. К концу дня судья перенес заседание по избранию меры пресечения.
- 19 января суд отпустил Порошенко под личное обязательство, но перед этим под судом произошли стычки с полицией.