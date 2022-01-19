«Не играйте с Порохом». Колонна сторонников пятого президента идет к ОП

Колонна сторонников пятого президента, нардепа Петра Порошенко двинулась от столичного Печерского суда к Офису президента.

Об этом сообщает корреспондент «Бабеля».

На митинг возле ОП людей сагитировал руководитель центрального штаба «Евросолидароности» Александр Турчинов. К ОП идет колонна из около 3 тысяч человек, в голове которой большой баннер с надписью «Не играйте с Порохом». У людей в руках множество плакатов с критикой президента Владимира Зеленского.

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Колонна идет мирно, стычек с полицией нет.

Корреспондент «Бабеля» сообщает, что людей намного больше, чем было возле суда.

Ранее депутат от ЕС Алексей Гончаренко сообщал, что правоохранители усилили охрану ОП еще перед началом судебного заседания.

Обновление: Дойдя до ОП сторонники Порошенко решили не заходить на территорию из-за установленной праздничной локации.

Стас Козлюк / Бабель