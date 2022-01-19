Росія заявила про завершення виведення своїх військ із Казахстану

У Росії заявили про завершення виведення своїх військ сил ОДКБ із Казахстану.

Про це повідомляє Міноборони Росії.

Відомство опублікувало відео, на якому, як стверджується, останні чотири російські військово-транспортні літаки з військовими на борту залишають Казахстан. На них полетіло й командування військ.

У Міноборони повідомляють, що російські Іл-76 і Ан-124 виконали понад 100 рейсів, щоб вивезти з країни контингент ОДКБ. Вони вивозили війська Вірменії, Білорусі і Таджикистану. Підрозділ Киргизстану повернувся на батьківщину маршем на техніці.

Як повідомляє Informburo.kz, в Алмати, де під час протестів відбувалися найзапекліші сутички, знято режим НП. Аеропорт міста тепер працює у штатному режимі, але в'їзд автомобілів на його територію поки що обмежений.