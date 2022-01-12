Генеральний секретар ОДКБ повідомив про початок виводу «миротворців» із Казахстану

Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась 12 січня повідомив президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву про початок виведення із країни «миротворчого контингенту».

Про це йдеться в заяві пресслужби президента Казахстану.

Крім цього, Токаєв почав достроково знімати надзвичайний стан у регіонах зі «стабільною ситуацією» — першим його скасовують у Західно-Казахстанській та Павлодарській областях, з 7 ранку 13 січня.

Раніше Токаєв заявив, що виведення військових заплановано на четвер, 13 січня, а також позитивно оцінив роль «миротворців» у стабілізації ситуації у країні.