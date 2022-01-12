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Генеральный секретарь ОДКБ сообщил о начале вывода «миротворцев» из Казахстана

Автор:
Ангелина Шеремет
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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась 12 января сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о начале вывода из страны «миротворческого контингента».

Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Казахстана.

Кроме того, Токаев начал досрочно снимать чрезвычайное положение в регионах со «стабильной ситуацией» — первым его отменяют в Западно-Казахстанской и Павлодарской областях, с 7 утра 13 января.

Ранее Токаев заявил, что вывод военных запланирован на четверг, 13 января, а также положительно оценил роль «миротворцев» в стабилизации ситуации в стране.

  • В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли против людей боевое оружие.
  • Точное количество погибших за время протестов до сих пор неизвестно. Власти сообщали о гибели 16 силовиков, двух военных и 26 «вооруженных людей». Детский омбудсмен сообщала о гибели минимум трех детей. 9 января курируемый правительством Telegram-канал дал информацию о гибели 164 человек, но Министерство здравоохранения ее опровергло.
  • 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В Алмате продолжается «зачистка», но перестрелок и больших столкновений уже нет.