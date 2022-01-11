Без разрешения ООН. В Казахстане военные подавляли протесты в голубых касках миротворцев

В Казахстане в подавлении протестов участвовали военные в голубых касках ООН, что вызвало вопросы и недоумение у международной организации.
Об этом пишет «Радио Свобода».
Голубые каски Организации объединенных наций нельзя надевать без мандата ООН, как и использовать подразделения, закрепленные за организацией. Любое несанкционированное использование формы ООН, повлекшее за собой смерть или серьезные ранения, является военным преступлением.
Несмотря на это, 6 января журналисты сфотографировали в Алматы «миротворцев». Эти же военные, вероятно, привлекались к боям в центре города. На это указывают фото с мест стычек, а на одном из снимков голубые каски набирают светошумовые гранаты.
Представитель миротворческой миссии ООН в комментарии «Радио Азаттык» заявил, что постоянному представительству Казахстана в организации направлено письмо с требованием объяснить ситуацию. Он добавил, что в ООН встревожены вероятным злоупотреблением со стороны властей.
Представитель Министерства обороны Казахстана заявил, что на фото бойцы подразделения KAZBAT, которому разрешено носить голубые каски ООН, но только во время парада или во время миротворческой миссии. В ведомстве же признали, что привлекали KAZBAT к заданиям 6 января, но уверяют, что бойцы охраняли стратегические объекты.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и позвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли боевое оружие против людей.
- Точное количество погибших за время протестов до сих пор неизвестно. Власти сообщали о гибели 16 силовиков, двух военных и 26 «вооруженных людей». Детский омбудсмен сообщала о гибели минимум трех детей. 9 января курируемый правительством Telegram-канал дал информацию о гибели 164 человек, но Министерство здравоохранения опровергло эту информацию.
- По состоянию на 11 января силовики задержали 9 900 участников митингов и демонстраций. Президент Токаев объявил, что войска ОДКБ начнут покидать страну через два дня. Также у Казахстана появился новый премьер-министр.