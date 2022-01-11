Без дозволу ООН. У Казахстані військові придушували протести у блакитних касках миротворців

У Казахстані у придушенні протестів брали участь військові у блакитних касках ООН, що викликало запитання і здивування міжнародної організації.

Про це пише «Радіо Свобода».

Блакитні шоломи Організації обʼєднаних націй не можна надягати без мандату ООН, а також використовувати підрозділи, закріплені за організацією. Будь-яке несанкціоноване використання форми ООН, що спричинило смерть або серйозні поранення, є воєнним злочином.

Попри це, 6 січня журналісти сфотографували в Алмати «миротворців». Ці ж військові, ймовірно, залучалися до боїв у центрі міста. На це вказують фото з місць сутичок, а на одному із знімків блакитні каски набирають світлошумові гранати.

Представник миротворчої місії ООН у коментарі «Радио Азаттык» заявив, що постійному представництву Казахстану в організації надіслано листа з вимогою пояснити ситуацію. Він додав, що в ООН стривожені можливим зловживанням із боку влади.

Представник Міністерства оборони Казахстану заявив, що на фото бійці підрозділу KAZBAT, якому дозволено носити блакитні шоломи ООН, але лише під час параду чи миротворчої місії. У відомстві визнали, що залучали KAZBAT до завдань 6 січня, але запевняють, що бійці охороняли стратегічні обʼєкти.