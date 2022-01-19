Россия заявила о завершении вывода своих войск из Казахстана

В России заявили о завершении вывода своих войск сил ОДКБ из Казахстана.

Об этом сообщает Минобороны России.

Ведомство опубликовало видео, на котором, как утверждается, последние четыре российских военно-транспортных самолета с военными на борту покидают Казахстан. На них улетело и командование войсками.

В Минобороны сообщают, что российские Ил-76 и Ан-124 выполнили более 100 рейсов, чтобы вывезти из страны контингент ОДКБ. Они вывозили войска Армении, Беларуси и Таджикистана. Подразделение Кыргызстана вернулось на родину маршем на технике.

Как сообщает Informburo.kz, в Алматы, где во время протестов происходили самые ожесточенные стычки, снят режим ЧП. Аэропорт города теперь работает в штатном режиме, но въезд автомобилей на его территорию пока ограничен.