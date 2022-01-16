Після кібератаки Microsoft виявила шкідливе ПЗ на урядових сайтах України

Найбільший у світі виробник програмного забезпечення компанія Microsoft заявила, що її фахівці знайшли шкідливий софт на декількох українських урядових сайтах після масштабної кібератаки, 13 січня.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Фахівці зазначили, що вперше це програмне забезпечення вони виявили 13 січня 2022 року, як виявилось його замаскували під програму-вимагач з певними особливостями призначення — виводити пристрої з ладу, а не вимагати викуп.

Це шкідливе ПЗ знайшли у десятках систем — ідеться про системи держорганів, неурядових організацій та ІТ-організацій в Україні.

Наразі Microsoft не виявила значної схожості хакерів, які стояли за атакою на Україну, з іншими групами кіберзлочинців, які відстежуються компанією.

На переконання фахівців компанії, хакери не змогли скористатися даними з жодних продуктів та сервісів Microsoft під час кібератаки на українські урядові сайти.

У Microsoft пообіцяли, що компанія продовжить роботу разом із фахівцями з кібербезпеки, аби визначити джерело походження шкідливого забезпечення та цілі хакерів.

Служба безпеки України вже розслідує причетність спецслужб Росії до атаки.