После кибератаки Microsoft нашла вредоносное ПО на правительственных сайтах Украины

Крупнейший в мире производитель программного обеспечения компания Microsoft заявила, что ее специалисты обнаружили вредоносный софт на нескольких украинских правительственных сайтах после масштабной кибератаки, 13 января.

Об этом сообщается на сайте компании.

Специалисты отметили, что впервые это программное обеспечение они обнаружили 13 января 2022 года, как оказалось его замаскировали под программу-вымогатель с определенными особенностями назначения — выводить устройства из строя, а не требовать выкуп.

Это вредоносное ПО было найдено в десятках систем — речь идет о системах госорганов, неправительственных организаций и ІТ-организаций в Украине.

Пока Microsoft не нашла значительного сходства хакеров, стоявших за атакой на Украину, с другими группами киберпреступников, отслеживаемых компанией.

По мнению специалистов компании, хакеры не смогли воспользоваться данными никаких продуктов и сервисов Microsoft во время кибератаки на украинские правительственные сайты.

В Microsoft пообещали, что компания продолжит работу вместе со специалистами по кибербезопасности, чтобы определить источник происхождения вредоносного обеспечения и цели хакеров.

Служба безопасности Украины уже расследует причастность спецслужб России к атаке.