Члени Конгресу запропонували оголосити Україну країною «НАТО-плюс»

Група членів Конгресу від Республіканської партії ініціюють законопроєкт, який оголошує Україну країною «НАТО-плюс».

Про це пише «Голос Америки».

Головним ініціатором документа є провідний республіканець у комітеті Палати представників із міжнародних справ Майкл Маккол. Згідно із законопроєктом, статус «НАТО-плюс» забезпечить прискорений розгляд питань щодо продажу американських видів зброї та оборонних послуг.

«Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі, неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США», — заявив конгресмен Роджерс.

Співавторами законопроєкту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефанік. Також документ передбачає санкції проти газопроводу «Північний потік — 2» за російську агресію.