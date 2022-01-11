Члены Конгресса предложили объявить Украину страной «НАТО-плюс»

Группа членов Конгресса от Республиканской партии намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной «НАТО-плюс».

Об этом пишет «Голос Америки».

Главным инициатором документа является ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол. Согласно законопроекту, статус «НАТО-плюс» обеспечит ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых видов американского вооружения и оборонных услуг.

«Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США», — заявил конгрессмен Роджерс.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник. Также документ предполагает санкции против газопровода «Северный поток — 2» за российскую агрессию.