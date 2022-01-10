Протести в Казахстані: силовики затримали майже 8 тисяч людей, в країні оголошено жалобу

З початку протестів у Казахстані силовики затримали 7 939 осіб. Частину людей затримано «за участь у заворушеннях», понад тисячу людей — за нібито терористичні атаки і бандитизм.

Видання Informburo.kz із посиланням на МВС Казахстану повідомляє, що в Алмати під час рейдів затримали 508 учасників «терористичних атак, мародерства та інших злочинів». У них вилучили 22 одиниці вогнепальної зброї.

У Східно-Казахстанській області затримали понад тисячу людей.

Влада запевняє, що ситуація у всіх регіонах країни контрольована, але водночас поліція проводить рейди із затримання людей. Військові залишаються на постах у містах (на вʼїздах і площах).