Протесты в Казахстане: силовики задержали почти 8 тысяч людей, в стране объявлен траур

С начала протестов в Казахстане силовики задержали 7 939 человек. Часть людей задержана «за участие в беспорядках», более тысячи людей — за якобы террористические атаки и бандитизм.

Издание Informburo.kz со ссылкой на МВД Казахстана сообщает, что в Алматы во время рейдов задержали 508 участников «террористических атак, мародерств и других преступлений». У них изъяли 22 единицы огнестрельного оружия.

В Восточно-Казахстанской области задержали более тысячи человек.

Власти уверяют, что ситуация во всех региона страны контролируемая, но в то же время полиция проводит рейды по задержанию людей. Военные остаются на постах в городах (на въездах и площадях).