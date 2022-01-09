Єврокомісар Боррель: скликання Ради РФ — НАТО не означає схвалення пропозицій Кремля, а безпеку в Європі без європейців не обговорюватимуть

Діалог з Росією на засіданні Ради Росія — НАТО не передбачає будь-якого схвалення російських пропозицій, а пропонує платформу для дипломатичних дискусій.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, який на початку січня вперше побував на Донбасі.

«Деякі російські пропозиції несумісні з фундаментальними принципами європейської безпеки, зокрема Гельсінським Заключним актом 1975 року», — зауважив Верховний комісар Європейського Союзу з питань зовнішньої політики.

Також він зазначив, що Росія «навмисно виключила будь-яку згадку про ЄС» у «проєктах договорів», представлених у грудні минулого року.

На думку Борреля, це може свідчити про намір Росії «повернути час назад, повернутися до старої логіки холодної війни».

«Російська влада прагне повернути навспак еволюцію, що відбувалася з 1990 року — зашкодити європейській єдності та порушити незалежність і суверенітет колишніх радянських республік. Такий тип розмежування сфер впливу не має відношення до 2022 року», — запевнив він.