Глава МЗС Дмитро Кулеба 10 січня зустрінеться з генсекретарем Альянсу і візьме участь у засіданні комісії Україна — НАТО

У понеділок, 10 січня, відбудеться засідання комісії Україна — НАТО на рівні послів під головуванням генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, в якому візьме участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Також зазначається, що перед засіданням Столтенберг проведе переговори з главою МЗС України, а потім запланований спільний брифінг.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив участь у засіданні комісії.

«Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна — НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії», — написав він на своїй сторінці у Twitter.

Зазначимо, на 12 січня заплановані переговори НАТО з Росією щодо України та безпеки в Європі.

Нагадаємо, Угорщина з 2017 року блокує проведення засідань комісії Україна — НАТО через ухвалений закон про освіту, який визначає, що в навчальних закладах України мовою навчання є державна українська мова. Країна, яка є членом НАТО, неодноразово накладала вето на інтеграцію України до НАТО через «обмеження прав» угорців в Україні.