Глава МИД Дмитрий Кулеба 10 января встретится с генсекретарем Альянса и примет участие в заседании комиссии Украина — НАТО

В понедельник, 10 января, состоится заседание комиссии Украина — НАТО на уровне послов под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. В нем будет участвовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Также отмечается, что перед заседанием Столтенберг проведет переговоры с главой МИД Украины, а затем запланирован совместный брифинг.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил участие в заседании комиссии.

«Никаких решений об Украине без Украины. 10 января буду в Брюсселе на заседании комиссии Украина — НАТО. Это часть масштабных дипломатических усилий по сдерживанию агрессии», — написал он на своей странице в Twitter.

На 12 января запланированы переговоры НАТО с Россией по вопросам Украины и безопасности в Европе.

Напомним, Венгрия с 2017 года блокирует проведение заседаний комиссии Украина — НАТО из-за принятого закона об образовании, определяющего, что в учебных заведениях Украины языком обучения является государственный украинский. Страна, являющаяся членом НАТО, неоднократно накладывала вето на интеграцию Украины в НАТО из-за «ограничения прав» венгров в Украине.