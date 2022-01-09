Еврокомиссар Боррель: созыв Совета РФ — НАТО не значит одобрение предложений Кремля, а безопасность в Европе без европейцев не будут обсуждать

Диалог с Россией на заседании Совета Россия — НАТО не предусматривает какого-либо одобрения российских предложений, а предлагает платформу для дипломатических дискуссий.
Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в начале января впервые побывавший на Донбассе.
«Некоторые российские предложения несовместимы с фундаментальными принципами европейской безопасности, в частности, Хельсинкским Заключительным актом 1975 года», — отметил Верховный комиссар Европейского Союза по вопросам внешней политики.
Также он отметил, что Россия «намеренно исключила любое упоминание о ЕС» в «проектах договоров», представленных в декабре прошлого года.
По мнению Борреля, это может свидетельствовать о намерении России вернуть время назад, вернуться к старой логике холодной войны.
«Российская власть стремится вернуть вспять эволюцию, которая имела место с 1990 года — чтобы нанести ущерб европейскому единству и нарушить независимость и суверенитет бывших советских республик. Такой тип раздела сфер влияния не имеет отношения к 2022 году», — заверил он.
В то же время еврокомиссар подчеркнул, что «ничего не будет обсуждаться о безопасности в Европе без европейцев».
«Мы договорились с США и нашими партнерами, что такие обсуждения будут продолжаться при координации и участии ЕС. Кроме того, не должно быть никаких ограничений независимости Украины или ее права определять свой внешнеполитический выбор. И конечно, любая дискуссия об Украине должна требовать присутствия Украины за столом переговоров», — добавил глава дипломатии ЕС.
Отдельно Боррель сообщил, что ситуация в Восточной Европе станет главной темой неформальных встреч с министрами иностранных дел и обороны стран ЕС на следующей неделе во французском Бресте, а также назвал Россию участницей войны на Донбассе.
«Не может быть никаких сомнений в том, что Россия сторона этого конфликта, а не посредник, как она часто утверждает. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие расходы для России. Мы тесно координируем наш подход с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками. Нет безопасности Европе без безопасности Украины», — сказал он.
- Россия требует гарантии от НАТО относительно нерасширения на восток Европы, а 21 декабря 2021 года министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.
- На 12 января запланированы переговоры НАТО с Россией по Украине и безопасности в Европе.
- Перед этим, 10 января, состоится заседание комиссии Украина — НАТО на уровне послов под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. В нем примет участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
- Также 10 января состоится встреча РФ и США, на которой они обсудят гарантии безопасности. Россия уже мало ожидает от переговоров. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Кремль «разочарован» сигналами США.