Еврокомиссар Боррель: созыв Совета РФ — НАТО не значит одобрение предложений Кремля, а безопасность в Европе без европейцев не будут обсуждать

Диалог с Россией на заседании Совета Россия — НАТО не предусматривает какого-либо одобрения российских предложений, а предлагает платформу для дипломатических дискуссий.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в начале января впервые побывавший на Донбассе.

«Некоторые российские предложения несовместимы с фундаментальными принципами европейской безопасности, в частности, Хельсинкским Заключительным актом 1975 года», — отметил Верховный комиссар Европейского Союза по вопросам внешней политики.

Также он отметил, что Россия «намеренно исключила любое упоминание о ЕС» в «проектах договоров», представленных в декабре прошлого года.

По мнению Борреля, это может свидетельствовать о намерении России вернуть время назад, вернуться к старой логике холодной войны.

«Российская власть стремится вернуть вспять эволюцию, которая имела место с 1990 года — чтобы нанести ущерб европейскому единству и нарушить независимость и суверенитет бывших советских республик. Такой тип раздела сфер влияния не имеет отношения к 2022 году», — заверил он.