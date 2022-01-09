Авіакатастрофа МАУ: Іран не веде переговори з Міжнародною групою через Британію

Іран відмовляється брати участь у переговорах із Міжнародною групою з координації і допомоги жертвам рейсу PS752 нібито через присутність у ній Великої Британії. З цієї ж причини іранська сторона офіційно не визнає цієї групи.

Про це в інтервʼю УНН розповів посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

За його словами, Іран, як і багато країн світу, не визнає подвійного громадянства і особи з подвійним громадянством, вважаються іранськими громадянами.

«У зв’язку з цим, жодного британського громадянина серед загиблих немає, оскільки ті особи, про яких Британія говорить, що це її громадяни, згідно з правовими нормами, є іранськими громадянами. Присутність Британії в координаційній групі ми не можемо сприйняти, тому склад міжнародної групи з координації по своїй суті є сумнівним», — сказав Мораді.

Іран вважає, в літаку було 146 іранців, 11 українців, 10 афганців, пʼятеро канадців і четверо шведів. Крім цього, Іран має питання до Канади — вона не сприймається іранською владою, оскільки веде нібито відкриту ворожу політику.

Мораді зазначив, що спільна заява Міжнародної групи про відмову Ірану від участі у переговорах не є правильною. Іранська сторона готова до переговорів із Канадою, Швецією і Україною, але з кожною окремо.