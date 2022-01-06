Авіакатастрофа МАУ: Іран відмовився від переговорів про відшкодування збитків

Іран відмовився приєднатися до переговорів щодо компенсацій жертвам катастрофи пасажирського літака МАУ PS752.
Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ України.
«Зовсім недавно [16 грудня 2021 року] Міжнародна група PS752 звернулася до Ірану із пропозицією взяти на себе зобовʼязання щодо вступу в переговори до 5 січня 2022 року. Але, на превеликий жаль, 27 грудня ми отримали однозначну відповідь від Ірану, в якій зазначалось, що Іран не бачить потреби вести переговори з Міжнародною групою», — сказано в заяві.
Відповідно до норм міжнародного права група добиватиметься притягнення Ірану до відповідальності «за дії та бездіяльність його цивільних і військових посадових осіб», доки іранська сторона повністю не відшкодує збитки.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. Кілька днів по тому Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.
- У травні суд Канади визнав знищення літака МАУ терористичним актом. Іран відмовився визнавати рішення суду.
- До сьогодні Іран не надав повних відповідей, а частину запитів проігнорував. Іран порушив домовленості та приховує імена винних.