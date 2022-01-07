Авіакатастрофа МАУ: Іран заперечує заяву Міжнародної групи і «готовий до переговорів» про відшкодування збитків

Міністерство закордонних справ Ірану відреагувало на спільну заяву Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752, який збили над Тегераном у січні 2020 року.
Про це повідомляє Reuters.
Іранська сторона запевняє, що не відмовлялася від переговорів щодо компенсацій жертвам катастрофи.
«Іран підтверджує свою готовність до співпраці на двосторонній основі з кожною з країн [Міжнародної групи]», — заявили в МЗС Ірану, додавши, що переговори мають відбуватися з повагою до «суверенітету й внутрішнього законодавства, ймовірно, Ірану.
6 січня 2022 року Міжнародна група, до якої входять Україна, Швеція, Британія і Канада, виступила із заявою, в якій вказала, що Іран дав однозначну відповідь з відмовою від переговорів. Іран досі не дав повних відповідей групі, другий рік ігнорує запити Генпрокуратури України і не називає імена, а також посади винних.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. Кілька днів по тому Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня 2021 року Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.
- У травні суд Канади визнав знищення літака МАУ терористичним актом. Іран відмовився визнавати рішення суду.