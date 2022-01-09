Авиакатастрофа МАУ: Иран не ведет переговоры с Международной группой из-за Британии

Иран отказывается участвовать в переговорах с Международной группой по координации и помощи жертвам рейса PS752 якобы из-за присутствия в ней Великобритании. По этой же причине иранская сторона официально не признает эту группу.

Об этом в интервью УНН рассказал посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

По его словам, Иран, как и многие страны мира, не признает двойного гражданства и лица с двойным гражданством, считаются иранскими гражданами.

«В этой связи ни одного британского гражданина среди погибших нет, поскольку те лица, о которых Британия говорит, что это ее граждане, согласно правовым нормам, являются иранскими гражданами. Присутствие Британии в координационной группе мы не можем воспринять, поэтому состав международной группы по координации по своей сути является сомнительным», — сказал Моради.

С точки зрения Ирана в самолете было 146 иранцев, 11 украинцев, 10 афганцев, пятеро канадцев и четверо шведов. Кроме этого, у Ирана есть вопросы к Канаде — она не воспринимается иранскими властями, поскольку ведет якобы открытую враждебную политику.

Моради отметил, что совместное заявление Международной группы об отказе Ирана от участия в переговорах неверное. Иранская сторона готова к переговорам с Канадой, Швецией и Украиной, но с каждой по отдельности.