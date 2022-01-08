Авиакатастрофа МАУ: в Офисе генпрокурора заявили, что им известны имена вероятных исполнителей преступления

Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил, что следователи знают имена вероятных исполнителей преступления по делу об уничтожении самолета рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», но Иран не оказывает должного содействия в расследовании катастрофы.

«Следствие в Украине продвигалось бы гораздо лучше, если бы Иран оказал должное содействие. Через два года со стороны Ирана фактически нет сотрудничества. Украине следует активизировать собственное расследование и настаивать на международном сотрудничестве с пострадавшими странами», — написал Мамедов.

Он добавил, что из разных источников Украине известны вероятные исполнители преступления, и сейчас нужно только проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц.

«В случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН», — резюмировал заместитель генпрокурора.

Также в рубрике «Мнение» на сайте «Радио Свобода» он назвал имена лиц, о которых идет речь.

«Необходимо проверить на причастность к совершению преступления военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции (IRGC), в том числе: капитана Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1), первого лейтенанта Мейсама Хейроллахи (Meysam, Саеда Ахмада Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор), первого лейтенанта Магамада Маджида Эслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost), капитана Саджада Мохаммади (Sajjad Mohammadi), майора Хамеда Мабхута (Hamed Mabhout), второго бригадного генерала Али Акбара Сейдуна (Ali Akbar Seydoun) и одного военного Иранской Армии полковника Мостафы Фарати (Mostafa Farati), которым инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и других причастных лиц», — написал Мамедов.

6 января 2022 года Международная группа, в которую входят Украина, Швеция, Британия и Канада, выступила с заявлением, в котором указала, что Иран дал однозначный ответ, отказавшись от переговоров. Иран до сих пор не дал полных ответов группе, второй год игнорирует запросы Генпрокуратуры Украины и не называет имена и должности виновных.