Авіакатастрофа МАУ: посол Ірану заявив, що жодна постраждала українська сімʼя не зверталася за компенсацією

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді заявив, що жодна із сімей громадян України, які загинули в катастрофі рейсу PS752, не зверталася за компенсацією до іранських органів.

Про це він повідомив в інтервʼю УНН.

«Щодо того, яка кількість родин отримала зазначену суму [$150 тисяч], у мене немає точних даних, оскільки цей процес триває, проте мені відомо, що дехто отримав цю суму. Але жодна з українських родин поки не зверталася», — сказав посол.

Мораді зазначив, що за виплати компенсацій відповідає Міністерство доріг і міського розвитку Ірану, у якому створено відповідний штаб.

Раніше Міжнародна група заявила, що Іран відмовився від переговорів щодо компенсацій. Іранська сторона це заперечує.