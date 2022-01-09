Авиакатастрофа МАУ: посол Ирана заявил, что ни одна пострадавшая украинская семья не обращалась за компенсацией

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что ни одна из семей граждан Украины, погибших в катастрофе рейса PS752, не обращалась за компенсацией в иранские органы.
Об этом сообщил в интервью УНН.
«Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму [$150 тысяч], у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что кто-то получил эту сумму. Однако ни одна из украинских семей пока не обращалась», — сказал посол.
Моради отметил, что за выплаты компенсаций отвечает Министерство дорог и городского развития Ирана, в котором создан соответствующий штаб.
Ранее Международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров по компенсациям. Иранская сторона это отрицает.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта 2021 года Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- 8 января 2022 году Офис генпрокурора назвал имена вероятных исполнителей преступления.