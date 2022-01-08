Держдеп США дозволив працівникам свого Генконсульства покинути Алмати

На тлі протестів у Казахстані Держдепартамент США дозволив співробітникам свого Генконсульства в Алмати покинути країну.
В офіційному повідомленні Держдепу йдеться, що «не критичні» працівники та члени їхніх родин можуть за бажанням покинути Алмати.
Відомство наголосило, що «у місті можливі демонстрації, протести та напади», які можуть серйозно вплинути на спроможність посольства США надавати консульські послуги.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти правлячого режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно з фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерства. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати із 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.