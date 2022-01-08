Держдеп США дозволив працівникам свого Генконсульства покинути Алмати

На тлі протестів у Казахстані Держдепартамент США дозволив співробітникам свого Генконсульства в Алмати покинути країну.

В офіційному повідомленні Держдепу йдеться, що «не критичні» працівники та члени їхніх родин можуть за бажанням покинути Алмати.

Відомство наголосило, що «у місті можливі демонстрації, протести та напади», які можуть серйозно вплинути на спроможність посольства США надавати консульські послуги.