Госдеп США разрешил работникам своего Генконсульства покинуть Алматы

На фоне протестов в Казахстане Госдепартамент США разрешил сотрудникам своего Генконсульства в Алматы покинуть страну.

В официальном сообщении Госдепа говорится, что «не критические» работники и члены их семей могут по желанию покинуть Алматы.

Ведомство подчеркнуло, что «в городе возможны демонстрации, протесты и нападения», которые могут оказать серьезное влияние на способность посольства США предоставлять консульские услуги.