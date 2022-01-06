До Казахстану прибули білоруські десантники. «Миротворці» пробудуть у країні до кількох тижнів

У Казахстан на пʼяти літаках Іл-76 прибули білоруські десантники із сил Організації Договору з колективної безпеки.

Як повідомляє агентство РИА Новости, літаками доставили роту вітебських десантників, які «нададуть допомогу у врегулюванні ситуації» із протестами.

Раніше з Білорусі до країни прибули пропагандисти з державних ЗМІ, зокрема Григорій Азарьонок.

Також у Казахстані закінчують вивантажуватись російські війська сил ОДКБ. До країни прибули з технікою військові з 45 окремої бригади спецназу десантників, 98 дивізії десантників і Центру спецпризначення РФ «Сенеж». Ці підрозділи брали участь у захопленні Криму і війні на Донбасі.

Генсек ОДКБ Станіслав Зась у коментарі російським журналістам заявив, що «миротворці» пробудуть у Казахстані кілька днів чи тижнів, після чого їх виведуть із країни.