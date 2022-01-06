До Казахстану прибули білоруські десантники. «Миротворці» пробудуть у країні до кількох тижнів

У Казахстан на пʼяти літаках Іл-76 прибули білоруські десантники із сил Організації Договору з колективної безпеки.
Як повідомляє агентство РИА Новости, літаками доставили роту вітебських десантників, які «нададуть допомогу у врегулюванні ситуації» із протестами.
Раніше з Білорусі до країни прибули пропагандисти з державних ЗМІ, зокрема Григорій Азарьонок.
Також у Казахстані закінчують вивантажуватись російські війська сил ОДКБ. До країни прибули з технікою військові з 45 окремої бригади спецназу десантників, 98 дивізії десантників і Центру спецпризначення РФ «Сенеж». Ці підрозділи брали участь у захопленні Криму і війні на Донбасі.
Генсек ОДКБ Станіслав Зась у коментарі російським журналістам заявив, що «миротворці» пробудуть у Казахстані кілька днів чи тижнів, після чого їх виведуть із країни.
Тим часом напружена ситуація залишається в місті Алмати, де досі силовики та військові продовжують розганяти демонстрантів, тривають сутички. У хід йдуть світлошумові гранати, а в окремих випадках — автоматична зброя.
В МВС раніше заявляли, що очистили від мітингувальників центральну площу, але місцеві журналісти повідомляють про зіткнення поблизу площі.
Точна кількість убитих і поранених серед демонстрантів досі невідома. Голова «Радио Азаттык» повідомив, що в Алмати силовики розстріляли десятки протестувальників, а місць у лікарнях критично не вистачає.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти правлячого режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно з фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерства. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингувальників, а в Алмати з 6 січня почалася «зачистка».
- Станом на 6 січня під час протестів загинули щонайменше 30 демонстрантів. В МВС заявили про 18 загиблих силовиків. Загалом поранення дістали понад тисячу людей, затримано — майже 2,5 тисячі. Точних даних щодо кількості загиблих досі немає.
- Прокуратура Казахстану вже порушила справи про масові заворушення і тероризм. Учасникам протестів може загрожувати довічне увʼязнення.