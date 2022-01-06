В Казахстан прибыли беларусские десантники. «Миротворцы» пробудут в стране до нескольких недель

В Казахстан на пяти самолетах Ил-76 прибыли беларусские десантники из сил Организации Договора по коллективной безопасности.

Как сообщает агентство РИА Новости, самолетами доставили роту витебских десантников, которые «окажут помощь в урегулировании ситуации» с протестами.

Ранее из Беларуси в страну прибыли пропагандисты из государственных СМИ, в том числе Григорий Азаренок.

Также в Казахстане заканчивают выгружаться российские войска сил ОДКБ. В страну прибыли с техникой военные из 45-й отдельной бригады спецназа десантников, 98-й дивизии десантников и Центра спецназначения РФ «Сенеж». Эти подразделения участвовали в захвате Крыма и войне на Донбассе.

Генсек ОДКБ Станислав Зась в комментарии российским журналистам заявил, что «миротворцы» пробудут в Казахстане несколько дней или недель, после чего их выведут из страны.