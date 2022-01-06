В Казахстан прибыли беларусские десантники. «Миротворцы» пробудут в стране до нескольких недель

В Казахстан на пяти самолетах Ил-76 прибыли беларусские десантники из сил Организации Договора по коллективной безопасности.
Как сообщает агентство РИА Новости, самолетами доставили роту витебских десантников, которые «окажут помощь в урегулировании ситуации» с протестами.
Ранее из Беларуси в страну прибыли пропагандисты из государственных СМИ, в том числе Григорий Азаренок.
Также в Казахстане заканчивают выгружаться российские войска сил ОДКБ. В страну прибыли с техникой военные из 45-й отдельной бригады спецназа десантников, 98-й дивизии десантников и Центра спецназначения РФ «Сенеж». Эти подразделения участвовали в захвате Крыма и войне на Донбассе.
Генсек ОДКБ Станислав Зась в комментарии российским журналистам заявил, что «миротворцы» пробудут в Казахстане несколько дней или недель, после чего их выведут из страны.
Тем временем напряженная ситуация сохраняется в городе Алматы, где до сих пор силовики и военные продолжают разгонять демонстрантов со стычками. В ход идут светошумовые гранаты, а в отдельных случаях — автоматическое оружие.
В МВД ранее заявляли, что очистили от митингующих центральную площадь, но местные журналисты сообщают о продолжающихся столкновениях вблизи площади.
Точное количество убитых и раненых среди демонстрантов до сих пор неизвестно. Глава «Радио Азаттык» сообщил, что в Алматы силовики расстреляли десятки протестующих, а мест в больницах критически не хватает.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против правящего режима. Протестующие вышли на улицы с требованием отставки всего правительства, включая фактического лидера Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева.
- 4 января по всей стране начались стычки с силовиками, попытки захвата админзданий и мародерства. Президент Казахстана назвал протестующих «террористами» и запросил на помощь войска стран ОДКБ. Казахстанские силовики и армия применили против митингующих оружие, а в Алматы с 6 января началась «зачистка».
- По состоянию на 6 января в ходе протестов погибли минимум 30 демонстрантов. В МВД заявили о 18 погибших силовиках. В общей сложности ранения получили более тысячи человек, задержаны — почти 2,5 тысячи. Точных данных о количестве погибших до сих пор нет.
- Прокуратура Казахстана уже завела дела о массовых беспорядках и терроризме. Участникам протестов может грозить пожизненное заключение.