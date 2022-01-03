Телескоп Hubble сфотографував «уявне» зіткнення галактик

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 105, розташованої у сузірʼї Риби.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Сама галактика розташована майже за 215 мільйонів світлових років від нашої планети.

Hubble Space Telescope

На фото виглядає, ніби галактика перебуває у процесі злиття зі своєю «сусідкою», але це лише ілюзія. Насправді обʼєкт розташований боком до спостерігача і досі практично не вивчений астрономами.

Відкривачем NGC 105 є французький астроном Едуард Жан-Марі Стефан, який уперше спостерігав за обʼєктом 15 жовтня 1884.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.