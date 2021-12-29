Путін і Лукашенко домовилися провести військові навчання в Білорусі на початку наступного року

Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко домовилися провести на початку наступного року спільні військові навчання.

Про це пише білоруське агентство Белта.

«Знаю, ви та ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусі. Хотілося б, щоб ці рішення було прийнято вами. Це на користь білорусько-російським відносинам буде», — заявив Лукашенко під час зустрічі з Путіним.

Російський лідер погодився із цією пропозицією. «Як ви й пропонували, ми проведемо на початку року. Там військові узгодять. У лютому чи березні. Не знаю, коли вони вирішать», — сказав Путін.