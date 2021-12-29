Путин и Лукашенко договорились провести военные учения в Беларуси в начале следующего года

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко договорились провести в начале следующего года совместные военные учения.

Об этом пишет беларусское агентство Белта.

«Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу беларусско-российским отношениям будет», — заявил Лукашенко во время встречи с Путиным.

Российский лидер согласился с этим предложением. «Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте или феврале. Не знаю, когда они решат», — сказал Путин.