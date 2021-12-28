Засідання РНБО перенесли на добу

Рада нацбезпеки і оборони перенесла засідання на добу. Наразі його планують провести 30 грудня.

Про це пише РНБО у своєму Facebook.

«У зв’язку з тим, що президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року», — йдеться в повідомленні.

Раніше засідання планували провести 29 грудня.