Зеленський скликає на 29 грудня засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський ініціював засідання Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомляється на сторінці РНБО у Facebook.

«Сьогодні, 24 грудня 2021 року, після доповіді секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова президентові України Володимиру Зеленському глава держави прийняв рішення про проведення в середу, 29 грудня 2021 року, засідання РНБО України», — йдеться в повідомленні.