ФСБ оголосила про затримання військового, який нібито співпрацював із розвідкою України

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії оголосила про затримання російського військовослужбовця, підозрюваного у співпраці з розвідкою України.
Про це повідомляють Інтерфакс і «РИА Новости», які опублікували відеозапис затримання.
Зазначається, що військового затримали у Воронезькій області, яка межує на півдні з Україною, за підозрою у державній зраді. За даними ФСБ, затриманий був завербований військовою розвідкою України і збирав дані про російські війська, «витік яких міг завдати шкоди обороноздатності держави».
Інших подробиць та імені підозрюваного у ФСБ не розкрили. Військовий гарнізонний суд уже заарештував військовослужбовця. За статтею про держзраду йому загрожує до 20 років позбавлення волі.
- Цей арешт стався на тлі загрози масштабного вторгнення військ Росії до України. Біля кордону України перебувають щонайменше 122 тисячі російських військових. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових за підтримки бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росії в разі вторгнення загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT. У РФ заявили, що «виживуть», якщо це станеться.
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення його на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували.