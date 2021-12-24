ФСБ объявила о задержании военного, который якобы сотрудничал с разведкой Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о задержании российского военнослужащего, подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Украины.

Об этом сообщают Интерфакс и «РИА Новости», которые опубликовали видеозапись задержания.

Указано, что военного задержали в Воронежской области, которая граничит на юге с Украину, по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, задержанный был завербован военной разведкой Украины и собирал данные о российских войсках, «утечка которых могла причинить ущерб обороноспособности государства».

Других подробностей и имени подозреваемого в ФСБ не раскрыли. Военный гарнизонный суд уже арестовал военнослужащего. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.