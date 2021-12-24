ФСБ объявила о задержании военного, который якобы сотрудничал с разведкой Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о задержании российского военнослужащего, подозреваемого в сотрудничестве с разведкой Украины.
Об этом сообщают Интерфакс и «РИА Новости», которые опубликовали видеозапись задержания.
Указано, что военного задержали в Воронежской области, которая граничит на юге с Украину, по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, задержанный был завербован военной разведкой Украины и собирал данные о российских войсках, «утечка которых могла причинить ущерб обороноспособности государства».
Других подробностей и имени подозреваемого в ФСБ не раскрыли. Военный гарнизонный суд уже арестовал военнослужащего. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.
- Этот арест произошел на фоне угрозы масштабного вторжения войск России в Украину. Возле границы Украины находятся минимум 122 тысячи российских военных. Западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных при поддержке боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- России в случае вторжения грозят масштабные санкции, вплоть до отключения от платежной системы SWIFT. В РФ заявили, что «выживут», если это произойдет.
- Россия требует гарантии от НАТО о нерасширении его на восток Европы, а 21 декабря министр обороны РФ заявил, что американские ЧВК «готовят на Донбассе провокации с химическим оружием». В США это заявление опровергли.